Agnelli: "Io via dalla Juve? Sono sereno. Con Allegri progetto a lungo termine"

Juve Agnelli: "Io fuori dal club? Sono sereno. Tutti i trofei sono importanti!"

Il numero uno di casa Juventus ha proseguito: "La Coppa Italia conta solo se si perde? Direi di No. Tutti i trofei contano eccome e credo che il più importante in assoluto sia il campionato, perché dà la fotografia di chi è realmente più forte nell'arco di tutta la stagione. Certo, la manifestazione con più appeal è la Champions League, ma ogni titolo è importante".

Juve, Agnelli: "Con Allegri progetto a lungo termine. Arrivabene? Amministratore delegato ideale"

Quindi, la retrospettiva di una stagione. In cui ci sono rimpianti? "E' chiaro che, chi non vince, porta rimpianti. Ciò che fa effetto, però, è che il risultato di Juventus-Inter abbia portato a riflessioni e giudizi completamente opposti nelle ultime due stagioni. Massimiliano Allegri? Abbiamo un progetto a lungo termine: sapevamo si sarebbe trattata di una stagione difficile e il fatto di avere rimpianti per la vittoria finale dello Scudetto, può essere considerato di buon auspicio. Arrivabene? L'amministratore delegato ideale, di altissimo profilo". Infine, un commento sulla Superlega: "Attenderemo con serenità il giudizio della Corte europea: siamo ancora convinti dell'idea iniziale. La reazione veemente delle organizzazioni internazionali ha spaventato alcuni club. Non è stato assolutamente un attacco a Ceferin: in questo, il tempo sarà galantuomo".