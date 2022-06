Buffon, retroscena sull'arbitro Oliver: "Qualcuno gli tirò due pugni, ma non io"

Buffon sull'arbitro Oliver: "Rosso ingiusto, qualcuno gli tirò due pugni ma non io"

Durante le furiose proteste che seguirono all'assegnazione del penalty, l'estremo difensore di Carrara venne espulso e nel dopo gara si sfogò accusando il direttore di gara di avere un "bidone dell'immondizia al posto del cuore". "Quella è stata la partita di cui vado più orgoglioso - ha svelato Buffon -. Ancora adesso non ho capito perché l'arbitro Oliver mi ha espulso. Non l'ho offeso e temo anche che qualcuno dei miei compagni gli abbia tirato due cazzotti sulle costole... ma non sono stato io e mi sono preso il cartellino rosso". Dopo quell'episodio, Buffon fu squalificato per tre turni dalle competizioni Uefa.