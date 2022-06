La Juve incorona Zakaria: "Fondamentale, una certezza per i compagni"

La Juve celebra Zakaria

Manca ormai poco al rientro dalle vacanze per i calciatori che si stanno rilassando dopo una lunga stagione. Domani pomeriggio si saprà chi sarà la prima sfidante in campionato, grazie ai sorteggi del calendario, poi per la Juventus sarà tempo di ritrovarsi in campo il prossimo 4 luglio alla Continassa per preparare la stagione. Tra gli uomini attesi c'è Zakaria, al quale i bianconeri hanno dedicato un post su Instagram. Presentando quella che è la playlist musicale preferita dal giocatore, dall'account della Vecchia Signora arrivano parole dolci per l'elvetico: "Abbiamo già imparato che possiamo sempre contare su di lui. Denis Zakaria ha tutte le qualità per diventare un giocatore fondamentale per la Juventus e una solida certezza per i suoi compagni. Spirito di sacrificio, serietà, costanza e volontà sono alla base dell'approccio di Denis quando scende in campo, riuscendo sempre a dare il massimo".

Zakaria, i numeri in bianconero

L'arrivo di Denis Zakaria in bianconero è datato 31 gennaio 2022, col primo match con la maglia della Vecchia Signora appena una settimana dopo. Il debutto è stato da sogno per il centrocampista svizzero, andato in gol subito contro l'Hellas Verona dopo 61' di gioco. Quella agli scaligeri è l'unica rete in campionato siglata dall'ex Moenchengladbach che solo un mese più tardi, il 26 febbraio, esce malconcio dal Castellani di Empoli a causa di un guaio fisico agli adduttori. Rientrato dopo oltre un mese, l'elvetico mette in archivio 13 presenze totali in bianconero (nove in campionato, tre in Coppa Italia e una in Champions) andando in gol una volta e fornendo un assist in occasione del gol dell'1-1 siglato da Dybala al Sassuolo.