Calendario serie A: i criteri del sorteggio. Data, orario e dove vederlo in tv

Sale l'attesa per la compilazione del calendario della Serie A 2022-23, con la cerimonia che si terrà alle ore 12 del 24 giugno. Confermata l'asimmetria tra girone d'andata e di ritorno, una novità introdotta lo scorso anno ma già in uso da diverso tempo in altre leghe. La rincorsa al Milan campione d'Italia partirà il 14 agosto, in anticipo rispetto al solito perché la Serie A si fermerà tra novembre e dicembre per lasciare spazio al Mondiale in Qatar, il primo della storia in inverno. La chiusura delle ostilità è prevista invece per il 4 giugno. Non si arrivava così lunghi dal 2001, quando a sconvolgere il calendario furono le Olimpiadi di Sidney e la Roma si laureò campione - terzo scudetto della storia giallorossa - addirittura il 17 giugno. La novità principale del prossimo campionato sarà il ritorno dello spareggio in caso di arrivo a pari punti per assegnare lo scudetto e per decidere le retrocessioni: rimarrà invece in vigore la regola dei confronti diretti per quel che concerne i piazzamenti e, pertanto, la qualificazione alle coppe europee.