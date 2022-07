Juve, ritrovo in due tranche: sia il 4 sia il 10 luglio

La Juve ha deciso di fare un doppio ritrovo alla Continassa in vista della prossima stagione. Se, infatti, le visite mediche sono fissate per il 10 luglio e il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri per il giorno successivo, già il 4 luglio ci saranno i primi rientri dalle ferie per i giocatori bianconeri.

Juve: torna prima chi non ha giocato in Nazionale Il 4 luglio, infatti, alla Continassa si apriranno le porte per coloro che dovranno proseguire il percorso di recupero dagli infortuni o per chi non è stato impegnato con la propria Nazionale. Lo ha fatto sapere il club con un comunicato ufficiale.