Di Maria e Pogba fanno già sognare i tifosi: magie in allenamento

Di rabona in rabona verso una stagione nella quale sarà obbligatorio vincere qualcosa ma che, visto il tasso tecnico dei nuovi arrivati, in casa Juventus sembra poter essere anche all’insegna dello spettacolo e delle giocate di altissima qualità.

Juve, che spettacolo in partitella! Provare per credere quanto successo in una “semplice” partitella in famiglia, di quelle classiche che chiudono un’intensa seduta di allenamento del ritiro estivo. Nel caso della Juventus una delle prime sedute, quindi con le gambe inevitabilmente ancora imballate e i muscoli che non rispondono adeguatamente alle sollecitazioni.

Di Maria inventa calcio in partitella A differenza della testa e dei piedi dei fuoriclasse, però, come si può evincere dal video postato dalla Juventus sull’account Twitter ufficiale, compendio di genialità e classe, tutto in velocità. Il titolo dato dalla Juve al video, “Sprazzi Di Magia”, con due pallini bianconeri e l’emoticon delle mani a forma di cuore, rende già l’idea di quanto accaduto: Di Maria si inventa dal nulla una rabona prima di centrocampo, non fine a sé stessa, ma in grado di liberare Cuadrado che crossa subito dal fondo premiando l’inserimento di Pogba. Il francese la rabona finge di farla, operando invece un velo per Moise Kean che insacca a porta vuota. Per la cronaca la formazione del Fideo e del Polpo è risultata il "Winning Team" della giornata, puntualmente immortalato dalla Juve su Twitter: tra gli altri componenti anche Szczesny, Bonucci, De Sciglio e McKennie.