Real-Juve, top & flop: Fagioli con qualità, Di Maria umano

Prima sconfitta estiva per la Juve di Max Allegri, che cade 2-0 sotto i colpi di un Real che ha praticamente due formazioni titolari e impone alla lunga un ritmo troppo alto per i bianconeri. Ma almeno per un tempo la Juve tiene botta, colpendo anche una traversa su punizione con Bonucci (sullo 0-0). Decidono il rigore di Benzema (che errore per Danilo e Vlahovic) e il piattone di Asensio sotto misura quando ormai la Juve aveva tirato i remi in barca. Buoni segnali soprattutto da Locatelli e Fagioli, anche Perin si conferma un titolare aggiunto e non solo vice-Szczesny. Male per una volta Di Maria, ancora in ritardo Vlahovic. Questi i top e flop bianconeri dopo Real-Juve.