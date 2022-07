Juve, McKennie si lussa la spalla in allenamento: un mese fuori

Ancora un infortunio in casa Juve: questa volta si tratta del texano McKennie, che non è sceso in campo contro il Real Madrid per una lussazione alla spalla sinistra rimediata nell'ultimo allenamento prima della terza amichevole americana dei bianconeri. La lussazione è stata ridotta, ma il centrocampista dovrà stare fuori circa un mese. Al ritorno a Torino, saranno fatti nuovi approfondimenti sull'infortunio.

Juve: contro il Sassuolo sei assenti sicuri Massimiliano Allegri fa già la conta per la prima con il Sassuolo: sono sicuramente fuori Pogba e McKennie. A proposito del francese, domani andrà a Lione per un consulto medico decisivo per vedere cosa fare dopo la lesione del menisco laterale. Il giorno di Ferragosto, alle 20.45, non ci saranno neanche gli squalificati Kean e Rabiot e i lungodegenti Chiesa (si ipotizza il rientro per metà settembre) e Kaio Jorge (atteso per metà ottobre). Soprattutto a centrocampo, è già emergenza. E mancano ancora 15 giorni all'esordio.