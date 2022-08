Bonucci chiama a raccolta la Juve: “Voltiamo pagina”

Sulla stessa lunghezza d'onda di Angel Di Maria, anche il capitano della Juve Leonardo Bonucci, dai social, pare dire: “Non è successo nulla”. Non bisogna fermarsi a leccarsi le ferite dopo la tripletta di Morata e il gol di Cunha, ma pensare che le amichevoli servivano solo come rodaggio per la stagione vera, quella che conta ai fini della classifica.

Bonucci: “Cominciamo a fare la Juve” Non bisogna dunque pensarci troppo al ko con l'Atletico Madrid, ma sarebbe un peccato anche non trarre spunti per cercare di migliorare. Innanzitutto, è necessario ricordarsi la maglia che si indossa, fa capire Bonucci, e il nome che si porta in giro. Visto che sono due anni che la Juve balbetta anche quando si comincia a fare sul serio. “Da mercoledì si volta pagina e si deve cominciare a fare la Juve”. Mercoledì si comincerà a preparare l'esordio in campionato e tutti dovranno essere pronti a concentrati.