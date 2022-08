Di Maria mette da parte il ko: “L'importante inizia il 15 agosto”

I più esperti si fanno sentire. Dopo Pogba, infatti, anche Angel Di Maria sparge perle di ottimismo in un gruppo che non può non aver risentito dello 0-4 alla Continassa contro l'Atletico Madrid, seppure si sia trattato soltanto di un'amichevole. Bisogna archiviare lo stop, così come 0-2 subito in America dal Real Madrid.

Di Maria: “Sono convinto del gruppo” L'ottimismo di Di Maria, dunque, ma anche un avvertimento ai naviganti su Instagram: “E' finito il precampionato”. Come dire: fine della ricreazione, dal 15 agosto si fa sul serio. E pazienza se Ferragosto per tanti vuol dire ferie, mare e vacanze. Per la Juve no, sarà il primo giorno di scuola all'esame Sassuolo.