Juve, oggi esercitazioni tecniche in situazione ad alta densità

La Juve prosegue la preparazione in vista della prima partita fuori casa della stagione, in programma lunedì sera a Genova contro la Sampdoria. L'obiettivo è rompere da subito il ghiaccio in trasferta per confermare il 3-0 inflitto al Sassuolo all'Allianz Stadium. La squadra di Allegri sarà anche questa volta in forte emergenza a causa dei tanti infortunati.

Juve, nel pomeriggio alcuni giocatori lavoreranno sulla forza I bianconeri si sono dunque ritrovati questa mattina alla Continassa per l'allenamento di giornata. Per prepararsi al meglio, la sessione è stata dedicata alle esercitazioni tecniche in situazione ad alta intensità. Ma la giornata, per alcuni giocatori della Juve, non si conclude qui. Nel pomeriggio, infatti, alcuni di loro svolgeranno un lavoro individuale dedicato alla forza.