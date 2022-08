Serie A, tutte le probabili formazioni della 2ª giornata

ROMA - Dopo l'apertura nel weekend di Ferragosto, la Serie A torna in campo per la 2ª giornata. Si parte sabato alle 18.30 con le sfide tra Torino e Lazio e Udinese e Salernitana. I granata al debutto hanno battuto 2-1 il Monza, mentre i biancocelesti di Maurizio Sarri hanno superato in rimonta il Bologna. Ko invece per i friulani e i granata rispettivamente contro Milan e Roma. Si prosegue poi alle 20.45 con Inter-Spezia e Sassuolo-Lecce. La squadra di Simone Inzaghi vuole i tre punti nella prima gara interna contro i liguri che all'esordio hanno superato di misura l'Empoli. Neroverdi e pugliesi, invece, cercano il riscatto dopo le sconfitte alla prima rispettivamente contro Juve e Inter appunto. Domenica, sempre alle 18.30, sarà la volta di Empoli-Fiorentina e Napoli-Monza, mentre in serata andranno di scena Atalanta-Milan e Bologna-Verona. Si chiude lunedì con i match Roma-Cremonese (18.30) e Sampdoria-Juve (20.45).