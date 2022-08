Vlahovic rialza la Juve: “Bisognava e bisognerà fare di più”

Dusan Vlahovic si erge a capopopolo bianconero e rialza la Juve : “Bisognava e bisognerà fare di più”. Al centravanti serbo non è piaciuto ciò che la squadra ha messo in campo a Marassi contro la Sampdoria nello 0-0 di ieri. Ecco perché la pretesa è di vedere un'altra Signora fin da sabato contro la Roma nel primo big-match.

Intendiamoci, il messaggio di Vlahovic va indirizzato anche a se stesso. Contro la Samp ha toccato appena nove palloni in tutta la partita. Il punto più alto è stato l'assist per il gol di Rabiot , ma partendo da posizione di fuorigioco (altro punto da migliorare per il serbo). Insomma, di cose da rivedere ce ne sono tante.

Chissà se il messaggio di Vlahovic è indirizzato anche all'allenatore, ad Allegri. Probabilmente, un po' a tutto l'ambiente. Siamo solo alla seconda giornata, di tempo ce n'è. Ecco perché “bisognerà fare di più”. Assolutamente. La stagione è piena di competizioni da affrontare, a cominciare dalla Champions dove non ti puoi permettere di girare con il motore al minimo come a Genova. Rischi di perdere partita e faccia fin dai gironi. Dusan dovrà necessariamente fare di più, ma dovranno pensarci anche i compagni a servirlo come si deve. Per evitare che si intristisca, là solo tra i difensori centrali avversari.