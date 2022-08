Brasile, Tite apre a Bremer: "Lo stiamo seguendo"

Il Brasile pensa a Bremer

Dopo l’approdo in un top club europeo a 25 anni, e in procinto di debuttare in Champions League con la maglia della Juventus, Gleison Bremer incassa l’apertura del ct del Brasile Tite in vista di un possibile ingresso nel giro della Seleçao. Intervistato da 'Superesportes' il commissario tecnico dei verdeoro ha parlato di come la base dei convocati potrebbe venire allargata nei mesi che precederanno il Mondiale in autunno in Qatar: “Bremer è sicuramente nella lista dei giocatori che stiamo seguendo. Negli ultimi anni è migliorato molto e ha svolto un ottimo lavoro" le parole di Tite.