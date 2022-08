Juve-Roma, Dybala chiamato sotto la curva dai tifosi bianconeri

C’era curiosità per scoprire come i tifosi della Juventus avrebbero riaccolto Paulo Dybala , alla prima da avversario del club bianconero dopo nove anni, ad appena tre mesi dal commosso e commovente addio allo Stadium al termine della partita contro la Lazio.

Ebbene la Joya, tornato a Torino con la maglia della Roma, è stato acclamato dal popolo bianconero, che ha gremito l’Allianz Stadium che è tornato a far registrare un tutto esaurito. Durante il riscaldamento l’attaccante argentino è stato chiamato sotto la curva dai tifosi della Juve e il numero 21 giallorosso ha risposto all’”appello”, ricambiando il saluto di quello che è stato il suo pubblico per sette stagioni.

Juve-Roma, Dybala abbraccia gli ex compagni

Dybala, parso comunque molto concentrato durante il riscaldamento sul prato dell’Allianz, ha anche abbracciato tutti gli ex compagni di squadra nel tunnel prima di entrare in campo e mettere da parte le emozioni per una partita inevitabilmente speciale per la Joya e per tutti i sostenitori bianconeri.