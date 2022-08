Allegri: "Dobbiamo essere vincenti, non belli. Vlahovic deve crescere"

"La condizione non è ancora ottimale, si gioca ogni tre giorni, la conoscenza all'interno della squadra non è semplice visto che ci sono tanti giocatori nuovi: per questo contava vincere - ha detto Allegri - ma dobbiamo migliorare nella gestione della partita: dopo aver iniziato bene nei primi 25 minuti abbiamo perso qualche palla in modo banale e ci siamo tirati troppo indietro. Bisogna capire che questi momenti possono capitare in una partita, ma vanno fatti passare senza correre nessun rischio". E qui parte l'analisi della gara di Vlahovic, che non ha convinto del tutto Allegri: "Vlahovic è rimasto alto sui difensori e ci hanno infilato per 2-3 volte nel primo tempo. Dusan ha fatto forse la miglior partita da quando è alla Juve, ma nel secondo tempo ha sbagliato un paio di movimenti. È cresciuto molto, ma deve ancora migliorare tanto, c'è un percorso da fare".

Allegri e i fischi: "Conta vincere"

Capitolo a parte per Fabio Miretti, ancora tra i migliori, ma soprattutto per i fischi piovuti dagli spalti: "Ha cominciato bene, poi è andato un pochino in calando, comunque ha un controllo di palla come pochi. Sono molto contento come di Rabiot che ha recuperato tanti palloni e di Kostic e Milik che sono entrati. La Juventus lo scorso anno non ha vinto niente, ci vuole l'aiuto di tutti: è giusto che ci fischino se le cose vanno male. C'è differenza tra essere belli ed efficaci: bisogna essere efficaci. A me essere 'bellini' e non vincenti non piace, l'ho già detto". Infine tranquillizzazioni su Szczesny, uscito in barella a fine primo tempo per un problema alla caviglia: "Sono escluse fratture, per fortuna ha avuto solo una contusione".