Meglio di Ronaldo, come Del Piero e Pirlo: Vlahovic tra i grandi della storia della Juve

In attacco arrivano pochi palloni? Non resta che cercare vie alternative al gol… La fin qui ancora breve storia juventina di Dusan Vlahovic sembra poter essere già suddivisibile in tre parti: la prima, subito dopo il suo arrivo a Torino dalla Fiorentina a gennaio, luccicante di gol e record, la seconda con una flessione nel rendimento figlia anche dei pochi palloni ricevuti e la terza, in corso, a suon di reti in campionato, le ultime due delle quali su punizione.

Juve, in attesa del gioco Vlahovic "s'inventa" i gol Il fatto curioso è che la terra di confine tra la seconda e la terza si è riscontrata all’inizio dell’attuale campionato, visto che dopo il record negativo di palloni toccati contro la Sampdoria, DV9 ha deciso di… mettersi in proprio, trasformando due punizioni magistrali, oltre che decisive per il risultato finale, contro Roma e Spezia. Niente male per chi era stato comprato con la fama di bomber d’area e che in carriera aveva segnato solo una volta su palla inattiva, in un Fiorentina-Cagliari. La Juventus, quindi, in attesa del reinserimento di Di Maria, del ritorno di Pogba (e di quello futuro di Chiesa) e del debutto di Paredes, con i conseguenti meccanismi di gioco ancora da trovare, riparte quindi dal proprio totem offensivo e dai suoi sorprendenti numeri sui calci di punizione, un’”arte” che in casa Juventus conoscono bene da molti anni per essere stata l’arma realizzativa preferita di leggende come Michel Platini e Alex Del Piero.