Psg-Juve, Rabiot recuperato: l'allenamento bianconero

Neanche il tempo di recuperare qualche energia che si torna subito in campo. Assorbito l'1-1 di Firenze – seconda rimonta subita in cinque giornate – la Juve ha ripreso ad allenarsi alla Continassa con il pensiero già al Parco dei Principi, alla super sfida di Champions di martedì contro il Paris Saint Germain dei fenomeni. L'allenamento si è svolto questa mattina.

Juve: recupero per chi ha giocato a Firenze, campo per gli altri

Come di consueto, oggi, nell'allenamento post-gara, chi è stato maggiormente sollecitato contro la Fiorentina ha fatto defaticante, campo per il resto del gruppo. Più nel dettaglio, si è lavorato su esercitazioni tecniche con azioni veloci, divisi per reparto, attacco e difesa, e poi sulla fase di non possesso palla con recupero a ripartenze.