Allegri non ci sta: "Candreva teneva in gioco tutti. A Bonucci tolta la maglia"

La Juve si salva, Allegri è soddisfatto: "Bravi a reagire"

Il 2-2 finale non può quindi che soddisfare i granata, nonostante il doppio vantaggio all'intervallo, e far imprecare la Juve, che oltre al danno incassa la beffa delle espulsioni di Milik, per l'esultanza dopo il 3-2 poi cancellato, e Cuadrado per le proteste finali fatali anche ad Allegri. Al netto del finale caotico, comunque, resta la prestazione tutt'altro che soddisfacente dei bianconeri, distratti in difesa, lenti e macchinosi in costruzione, ma lo stesso Allegri, intervenuto al termine della gara ai microfoni di DAZN, promuove la prova della squadra: "Abbiamo fatto 20 minuti molto buoni, poi siamo andati in difficoltà prendendo gol su una lettura sbagliata di Cuadrado e ci siamo fatti male da soli con un'imbucata sbagliata dalla quale è nato il rigore. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene, il pareggio ci permette di andare ad affrontare il Benfica con uno stato d'animo migliore".