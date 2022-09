Pagelle Juve: buio Vlahovic, crisi Cuadrado

Allegri (all.) 4,5 La Juve dura sempre poco, troppo poco. Parte forte, passa in vantaggio e poi si scioglie mostrando tutti i propri limiti, uscendo tra i fischi. E ora pure gli ottavi di Champions sembrano lontanissimi.

Bonucci 6,5 Cerca di tenere alta la tensione anche nei momenti di difficoltà, centrale nella difesa a tre può mascherare una condizione non ottimale, due super interventi per evitare il gol dell’1-3 quando la Juve fa acqua da tutte le parti.

Perin 6,5 Para il parabile, non può nulla sul rigore né sulla respinta a botta sicura di Neres.

Danilo 5,5

Prova a limitare i danni, ma balla come ballano tutti.

Cuadrado 4,5

In crisi, gli manca sempre lo spunto nel breve per saltare l’uomo, in difficoltà anche quando viene puntato lui.

De Sciglio (13’ st) 5,5

Si limita al compitino quando la Juve avrebbe bisogno di qualcosa di più per riprendere la partita.