"Caso Pogba, i motivi dell'arresto del fratello Mathias"

Caso Pogba, la situazione

Secondo quanto riportato da 'Rmc Sport', infatti, l’indagine aperta il 2 settembre dalla Procura di Parigi per "estorsione con un'arma in una banda organizzata", sequestro di persona o sequestro" e "partecipazione a un associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un reato”, sarebbe stata accelerata perché gli inquirenti temevano che uno degli arrestati nella giornata di martedì potesse fuggire all’estero. Tre dei quattro soggetti posti in stato di fermo sono infatti stati fermati martedì, mentre Mathias Pogba si sarebbe consegnato alla polizia nella giornata di mercoledì, poco prima di essere posto sotto custodia.