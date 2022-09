La Juve replica alle polemiche: "Insieme". Ma i tifosi non perdonano

La Juve prova a reagire: "Insieme"

La società bianconera ha postato su Twitter una foto di tutta la squadra immortalata dopo la sconfitta con i portoghesi con la scritta: "Insieme". Un messaggio chiaro all'ambiente per superare le critiche e i veleni e ritrovare il supporto in vista del match con i brianzoli, dove sarà fondamentale chiudere con i tre punti prima della pausa per le Nazionali. I tifosi bianconeri non hanno però reagito con favore all'iniziativa: le reazioni al post sono state molto dure, e nelle tendenze spopola l'ormai classico hashtag #Allegriout, rilanciato da chi invoca l'esonero immediato del mister toscano. In trend anche i nomi di Montero, Tudor, addirittura del grande ex Marcello Lippi, indicati come possibili (ma improbabili) sostituti dell'allenatore livornese.