La frase ironica di Allegri dopo Juve-Bologna: “Cosa ci siamo detti appena rientrati negli spogliatoi”

Juve, Allegri: "Mi è piaciuto lo spirito"

"Mi è piaciuto lo spirito, la compattezza che abbiamo avuto, a parte il primo tempo dove abbiamo sbagliato delle situazioni di azioni offensive - sono le parole del mister toscano -. Lì la partita si è spaccata, bisognava alzare i ritmi e tenere più palla. Vittoria netta, era un mese che non vincevamo. Ora stiamo con il profilo basso, c'è la Champions".

Juve, Allegri elogia Milik e Rabiot

Allegri ha elogiato Milik: "Un impatto così era difficile immaginarlo, ma lui è un giocatore intelligente e questo lo sapevamo, e può giocare bene con Vlahovic. I rientri? Sono importanti come lo saranno quelli di Di Maria, Pogba e Chiesa. Locatelli fino a che ha tenuto ha schermato molto bene. Rabiot ha un motore diverso, è andato al tiro e ha giocato palle verticali a ripetizione. Ma tutti hanno fatto bene. Siamo entrati in spogliatoio e quasi non credevamo neanche di aver vinto. Invece abbiamo avuto pazienza".

Allegri: "Lo scudetto? Sono realista"

Sulla rincorsa scudetto: "Sono realista e la classifica dice che abbiamo 13 punti, gli altri ne hanno di più e bisogna fare una rincorsa per andare a prenderli. Se saremo bravi ci avvicineremo, ma ora c’è la Champions contro una squadra non facile da battere. Sono abituato a fare la formazione in base ai giocatori che ho. Quando li avremo tutti vedremo come cambierà la squadra, i cambi saranno importanti. Avere tutti a disposizione è importante".