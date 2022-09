Juve, la grinta di Pogba: "Voglio tornare presto e riprendermi tutto"

I tifosi della Juventus continuano a interrogarsi: quando torna Paul Pogba ? Il processo di recupero dopo l'operazione al ginocchi, ha portato a ipotizzare un rientro previsto per la sfida Champions a Lisbona contro il Benfica in programma il prossimo 25 ottobre. Intanto, il "Polpo" ha elargito parole d'amore per il club bianconero in una recente intervista a GQ Italia.

Pogba: "Voglio tornare presto per riprendermi tutto e aiutare la Juve"

Pogba spiega: "Abbiamo costruito una bella storia con questa squadra, che non ho mai dimenticato anche quando sono andato via dalla Juventus. Tornare qua per me è sempre un motivo di spinta, di stimolo a fare bene. Ho fatto una scelta di cuore. Non ho mai avuto dubbi che questo fosse il mio posto: questa magli è speciale, tira fuori il meglio di me". E ancora: "Gli ultimi tre anni al Manchester United, condizionati anche dagli infortuni, non sono andati come volevo, non è un mistero. Ho pensato che se a questo aggiungevamo il fatto che anche la Juve arriva da due anni in cui non ha vinto lo Scudetto, era una bella sfida per entrambi".