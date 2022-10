Juve, festa liberatoria sui social dopo la vittoria in Champions: "+3"

Si respira un'aria più leggera in casa Juve dopo la vittoria all'Allianz Stadium contro il Maccabi Haifa, la prima dei bianconeri in Champions League dopo le sconfitte nelle prime due partite contro Paris Saint-Germain e Benfica. La qualificazione agli ottavi resta in bilico, ma per i giocatori di Allegri è stato un bagno di fiducia dopo le recenti delusioni, come testimoniano le reazioni sui social.