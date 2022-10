Juve, Nedved consacra Vlahovic: "Dusan è un piccolo Ibra"

Nedved e le difficoltà della Juve: "Siamo stati troppo macchinosi"

Reduci da due successi di fila contro il Bologna in Serie A e il Maccabi Haifa in Champions, partita nella quale la squadra di Allegri ha raccolto i primi tre punti stagionali in Europa dopo le sconfitte contro Psg e Benfica, i bianconeri non possono più sbagliare in nessuna competizione prima della pausa per i Mondiali per non perdere altro terreno prezioso. Nedved non ha negato le difficoltà legate ai tanti infortuni che hanno finora impedito ad Allegri di puntare su giocatori come Pogba e Chiesa: "Non è mai bello aggrapparsi agli alibi e non vogliamo farlo, anche se abbiamo subito infortuni molto pesanti e non abbiamo ancora potuto vedere la nostra squadra tipo che avevamo in testa a inizio stagione. Se devo essere sincero però finora ho visto una squadra in difficoltà più sul piano fisico che su quello tecnico, ho visto tante volte una Juve macchinosa, pesante e debole nei contrasti. E se alla Juve non sei combattivo come si deve essere non si va da nessuna parte. Comunque i conti si fanno alla fine e c’è tempo per recuperare".