Juve verso il derby: Torino amuleto per Cuadrado e incubo per Vlahovic

Il derby di Torino numero 205 della storia rischia di essere uno dei più delicati degli ultimi anni per entrambe le formazioni. Da una parte, infatti, c’è una Juventus in crisi nera di gioco e risultati, già staccatissima dal vertice e con un piede e mezzo fuori dalla Champions League. Dall’altra, però, c’è un Toro che non sta meglio e già alle prese con una preoccupante anonimato, dopo l’ottima partenza con 10 punti nelle prime quattro partite.

I temi del match di sabato saranno tanti, a partire dalla presenza del grande ex Gleison Bremer , che in estate è andato ad allungare l’elenco dei giocatori passati da una parte all’altra… della Mole. Il brasiliano, che dopo l’approdo in bianconero è subito entrato nel giro della nazionale maggiore della Seleçao, è stato tenuto a riposo a sorpresa da Allegri contro il Maccabi Haifa e sarà sicuramente in campo dall’inizio nella difesa che il tecnico livornese potrebbe anche schierare a tre.

Cuadrado, numeri da bomber contro il Torino

A seconda dell’assetto della retroguardia cambierà anche la posizione in campo di Juan Cuadrado, che sembra uno dei fedelissimi di Allegri e dei veterani del gruppo che non rischia di restare fuori dalla formazione iniziale nella partita dell’auspicata svolta. Il colombiano, adattabile in tutti e tre i reparti come esterno d’attacco, di centrocampo di una linea a quattro o a cinque o quarto di difesa, sembra poi destinato a giocare dall’inizio anche in virtù dei propri numeri invidiabili quando affronta il Torino. Basti pensare che quella granata è la squadra contro cui Cuadrado ha preso parte a più reti in Serie A: 11, tre gol e otto assist. Dal 2004, anno in cui la Serie A è tornata a 20 squadre, solo due giocatori contano più passaggi vincenti contro una singola avversaria nella competizione: Antonio Candreva, 11 contro la Fiorentina e Antonio Cassano, 9 contro l’Udinese. Oltre al celeberrimo gol che decise il derby del 31 ottobre 2015, quando, alle prese con una crisi non molto diversa da quella ttuale, la Juve iniziò proprio nella stracittadina la serie di 15 vittorie consecutive che portarono allo scudetto, Cuadrado ha realizzato al Toro un gol nel 2013 con la Fiorentina e un gol e un assist nel derby vinto 4-1 nel luglio 2020 dalla squadra all'epoca allenata da Maurizio Sarri.

Torino, la "kriptonite" di Vlahovic

Chi invece non si esalta contro il Torino è Dusan Vlahovic. Quella granata è infatti la squadra alla quale il serbo ha segnato meno tra quelle affrontate almeno sette volte in Serie A: per DV9 appena un gol in otto gare contro i granata, nell’agosto 2021 con la maglia della Fiorentina. L’ex viola potrà però consolarsi con il fatto che dalla propria parte del campo ci sarà proprio Bremer, che lo scorso anno fu protagonista di due delle migliori prestazioni dell’anno proprio in marcatura su Vlahovic, in due partite giocatesi curiosamente a distanza di poche settimane, il 10 gennaio e il 18 febbraio 2022.