Juve, Kean è l'Mvp di novembre

Le ottime prestazioni sfoderate in questo mese hanno garantito a Moise Kean la vittoria del premio come miglior giocatore di novembre. O meglio, Ea Sports Player of the month . L'attaccante della Juve è stato il più votato dai tifosi e ha sicuramente sfruttato i tre gol segnati: la rete da tre punti di Verona e la doppietta contro la Lazio nel 3-0 da parte degli uomini di Massimiliano Allegri .

C'è molta Italia in questo mese di novembre nei voti dei tifosi. La punta vercellese ha infatti battuto Dimarco e Bonaventura . Seguono poi i due del Napoli , Osimhen e Zielinski . Kean riceverà il premio alla ripresa del campionato, ma non il 4 gennaio a Cremona, bensì tre giorni dopo quando all'Allianz Stadium arriverà l' Udinese .

Kean, in questa stagione, ha segnato in tutto cinque reti, di cui quattro in campionato. Aveva infatti messo la sua firma anche nel 4-0 all'Empoli, all'11esima giornata, grazie a un destro. E poi era entrato nel tabellino dei marcatori pure in Champions a Lisbona contro il Benfica, nel corso della sconfitta per 4-3 da parte della Juve.