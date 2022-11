Juve, fissata la data dell'amichevole di lusso con l'Arsenal

Amichevole di lusso per la Juve , che il prossimo 17 dicembre sfiderà l' Arsenal all' Emirates Stadium nel test di preparazione in vista della ripresa del campionato dopo la pausa per il Mondiale in Qatar .

Juve-Arsenal il 17 dicembre a Londra

"Amichevole di grande fascino in programma per la Juventus. I bianconeri, il prossimo 17 dicembre, faranno visita all'Arsenal, capoclassifica in Premier League - riporta il comunicato del club bianconero -. Teatro della sfida sarà la casa dei Gunners, l'Emirates Stadium, con fischio d'inizio alle 19:00 ora italiana. Un test di alto livello per prepararsi al meglio alla ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio 2023, alle 18:30, in casa della Cremonese". L'Arsenal è attualmente al comando del campionato inglese con 37 punti conquistati in 14 partite, a +5 sul Manchester City.