Juve si allena alla Continassa, c'è anche Agnelli

Il primo a tornare dai Mondiali è stato Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo della Juve oggi era alla Continassa, ma in realtà è stato un blitz perché si è subito trasferito al JMedical per controlli. A causa della pubalgia, l'ex della Fiorentina si porta dietro diversi problemi che ne hanno limitato il rendimento anche in Qatar. A seguire la seduta, il presidente dimissionario Andrea Agnelli insieme e Federico Cherubini.