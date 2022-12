Juve al lavoro sul possesso palla. In gruppo Milik e Szczesny

La Juve è ritornata al lavoro alla Continassa dopo il giorno di pausa concesso da Massimiliano Allegri a seguito della trasferta di Londra , dove i bianconeri hanno superato l' Arsenal in amichevole. Il mister toscano ha ritrovato in gruppo i due Nazionali polacchi Arek Milik e Wojciech Szczesny , reduci dal Mondiale in Qatar .

Juve, seduta pomeridiana: lavoro sul possesso palla

"Allenamento pomeridiano allo Juventus Training Center dopo l'amichevole in casa dell'Arsenal, conclusasi con il successo per 2-0 - è la nota pubblicata dal club bianconero -. La squadra, dopo aver usufruito di una giornata di riposo in seguito alla trasferta inglese, si è ritrovata per il primo allenamento della settimana. Menu del giorno esercitazioni tecniche per il possesso palla con conclusioni e per gli scambi nel reparto avanzato". La Juventus torna in campo martedì, in programma una doppia seduta.