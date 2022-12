Inchiesta Prisma: Cassazione dice no, processo Juve resta a Torino

Niente spostamento dell'inchiesta Prisma da Torino a Milano. La Cassazione ha detto no alla richiesta formulata dai legali della Juve, i cui ex vertici (tra cui l'ex presidente Andrea Agnelli) sono indagati per manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali di società quotata in Borsa, emissione di fatture falso e ostacolo dell'esercizio delle funzioni dell'Autorità di Vigilanza. La procura generale della Cassazione ha ritenuto inammissibile la richiesta di portare il processo a Milano, sede della Borsa.