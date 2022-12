Tacconi torna a camminare, il post del figlio: "Il più bel regalo di Natale"

Andrea Tacconi sempre al fianco di papà Stefano

A dare la lieta notizia agli appassionati di calcio e in generale a tutti gli sportivi e non solo che seguono da vicino il lento ritorno alla vita di Tacconi è stato il figlio Andrea, che in questi mesi non ha mai lasciato solo il padre, accompagnando gli alti e bassi della riabilitazione attraverso aggiornamenti continui sui propri canali social. Questa volta però la novità è coincisa con il fatto che la notizia dei primi passi compiuti da Stefano è stata pubblicata direttamente dal profilo Instagram dell’ex portiere, che era sprovvisto di post dallo scorso maggio, quando Andrea aveva voluto festeggiare il proprio compleanno attraverso una foto d’archivio della famiglia al completo, compreso Stefano.

Stefano Tacconi torna a camminare: l'emozione del figlio

"Il più bel regalo di Natale" ha scritto Andrea Tacconi in una Instagram Story invitando i followers ad aspettare quella successiva nella quale è apparso il padre compiere, aiutato da un deambulatore, i primi passi dopo l'emorragia cerebrale nei corridoi del centro in cui è ricoverato. Già ai primi di dicembre il primogenito della bandiera della Juventus aveva anticipato, sempre a mezzo social, la svolta imminente nel cammino di riabilitazione del padre. A maggio Tacconi aveva lasciato la rianimazione per essere trasferito in reparto, poi, a giugno, la svolta con il trasferimento presso il Presidio Riabilitativo Borsalino dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria per l’inizio del percorso di riabilitazione.