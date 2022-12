Quando torna Vlahovic? La Juve si interroga sul suo futuro

Vlahovic, un futuro ancora tutto da scrivere

Il periodo buio, insomma, continua per DV7. Tutto è iniziato nella notte di Lisbona, quella della disfatta in Champions League, quando l’attaccante era stato costretto ad abbandonare il campo dopo poco più di un’ora di gioco. Nei giorni successivi si capì che il problema era serio e riportava indietro l’orologio all’estate, quando il serbo aveva già effettuato cure per la pubalgia. Il problema sembrava definitivamente superato e invece si è ripresentato: era il 25 ottobre scorso e dal quel momento Vlahovic non si è più visto in campo. L’ultimo suo gol in bianconero risale addirittura a metà ottobre, la zampata decisiva nel derby contro il Torino, poi più niente. Il serbo ha saltato le ultime cinque partite prima della sosta (quattro in campionato e l’ultima in coppa con il Psg) e non ha forzato il tentativo di recupero nella speranza di recuperare la forma per i Mondiali e di non pregiudicare il viaggio in Qatar. Anche in Nazionale, però, le cose non sono migliorate granchè: Dusan è sceso in campo soltanto in due delle tre partite del girone per complessivi 79 minuti, ha segnato un gol inutile però per salvare la Serbia, eliminata subito alla prima fase. E, dopo qualche giorno di relax, è tornato a Torino con i medesimi dubbi di quando era andato via, proprio a causa di quel dolore che non è ancora scomparso del tutto. L’attualità racconta che il bomber prosegue il suo percorso di recupero, con terapie ed un programma personalizzato di lavoro, in attesa di tornare in gruppo. Ora salterà anche la terza amichevole con lo Standard Liegi e la prossima settimana sarà decisiva per capire se potrà esserci contro la Cremonese. Tutt’altro che scontato considerato il quadro fatto da Allegri. Il domani è nebuloso, insomma, anche se le sue condizioni non sembrano allarmare i suoi estimatori. I rumors sulle tante big d’Europa pronte a scatenarsi per arrivare a Vlahovic continuano, come i sondaggi con il suo procuratore, Ristic. Chelsea e Arsenal sarebbero pronte a scatenare un derby tutto londinese, con lo United come terzo incomodo, mentre Psg e Bayern restano attentissimi. A gennaio non sembrano esserci alle vista clamorosi scossoni; la prossima estate chissà.