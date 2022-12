Pogba, carica social a ritmo di musica aspettando il rientro

Dal Qatar a Torino passando per... Saint-Moritz: le feste di Pogba

Per il momento l’unica certezza è che martedì 27 dicembre il numero 10 bianconero sarà regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti della squadra di Allegri dopo la breve pausa coincisa con le festività natalizie, tra il 24 e il 26. Pogba ha trascorso il Natale in montagna, dedicandosi qualche ora di relax a Saint-Moritz insieme alla moglie Maria Zulay, per dimenticare le tante delusioni subite nella prima parte della stagione, dal calvario iniziato a luglio con la lesione al menisco fino all’operazione che gli è costatata la partecipazione al Mondiale con la sua Francia, anche se in Qatar Pogba si è effettivamente recato, per assistere dalle tribune del Lusail Stadium alla finale persa ai rigori contro l’Argentina.

Pogba canta Zerr aspettando il debutto bis con la Juve

Il debutto stagionale in Serie A però si avvicina, seppur lentamente, così Pogba ha annunciato il ritorno in Italia attraverso una Instagram Story che vede il Polpo nei panni del cantante di “Moyen du borde”, l’ultimo singolo di Zerr, uno dei cantanti ufficiali del centrocampista e puntualmente taggato in calce alla Story. Al termine dell’amichevole vinta dalla Juventus contro l’Arsenal dello scorso 17 dicembre, tuttavia, Max Allegri aveva stroncato sul nascere le indiscrezioni sull’imminente ritorno in campo di Pogba: “Non so quando o come rientrerà Paul. Non bisogna mettere su un teatrino su un giocatore che non ha ancora fatto un metro di corsa” ha tagliato corto il tecnico livornese, che non ha però ancora abbandonato il sogno di avere a disposizione Paul almeno per la panchina per la sfida del 13 gennaio in casa del Napoli.