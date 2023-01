Juve penalizzata: la Uefa aggiorna la classifica, la Lega Serie A ancora no

Ha destato scalpore in tutto il mondo del calcio la pesante penalizzazione inflitta dalla Corte federale d'appello alla Juventus per il caso plusvalenze. I 15 punti in meno affibbiati dai magistrati della Figc hanno fatto scivolare la squadra di Allegri dal terzo posto, a quota 37, fino al decimo, a 22. La Juve ora si trova più vicina alla zona retrocessione, distante 10 lunghezze, che alla Champions, lontana 12 punti. Nelle ultime ore organi di stampa, siti e addetti ai lavori si sono affrettati ad aggiornare la classifica del campionato, ma non la Lega Serie A: sul sito ufficiale del nostro torneo, a 24 ore dalla sentenza shock, la Juventus figura ancora al terzo posto con 37 punti. Più solerte invece la Uefa che ha immediatamente tolto i 15 punti di penalizzazione ai bianconeri, scesi in graduatoria tra Fiorentina e Bologna.