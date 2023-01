Juve, la carica social di Rabiot e Danilo dopo il pari con l'Atalanta

Il confronto tra Juventus e Atalanta di ieri ha mostrato una reazione da parte dei bianconeri dopo la stangata della penalizzazione in classifica. C'è voglia di rilancio tra i calciatori guidati da Massiliano Allegri, come evidenziato da Rabiot attraverso i social: "Insieme, contro tutto e tutti, nonostante gli ostacoli, combatteremo fino alla fine per i nostri colori". Emerge un sentimento di compattezza, concetto esternato anche ieri da Locatelli nel corso dell'intervista realizzata nel post partita. Il gruppo si è maggiormente unito per fronteggiare lo scoglio del -15 in classifica che ha fatto allontanare in maniera considerevole la Juventus dalla zona Europa.