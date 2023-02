Juve, Allegri e le scuse in tv dopo il 3-0 al Nantes: "Non fare il permaloso"

Juve, Allegri: "Di Maria è di un'altra categoria"

L'allenatore bianconero ha raccontato così la partita contro i francesi: "Non era facile, qui il pubblico è molto caldo. La nostra stagione, togliendo il Napoli che sta facendo un campionato a parte, non è da buttare. In Champions siamo stati eliminati dal Benfica, mentre in campionato abbiamo fatto 47 punti come l’Inter lasciando perdere le sentenze. Io la vedo più che positiva considerando le numerose assenze. Abbiamo anche trovato degli ottimi giovani. Non possiamo snobbare l'Europa League o il campionato perché abbiamo 32 punti. Pogba se tutto procede bene dovremmo averlo a disposizione con il Torino così come Chiesa". Allegri ha poi commentato la splendida prestazione di Angel Di Maria, autore di una tripletta: "I campioni sono diversi dagli altri, per loro è tutto più semplice. Giocatori così alzano il livello della squadra, vede cose che altri non vedono. Per i calciatori ci sono le categorie e lui appartiene a quella dei campioni". Infine l'allenatore ha chiarito il diverbio avuto con Stefano De Grandis di Sky Sport dopo la gara dell'andata: "Mi dispiace per l'altra sera, ma se era un altro capitava lo stesso. Al primo che diceva quella roba lì ci cascava dentro. Ne acchiappi uno per ammazzarne cento, non fare il permaloso. Io voglio vincere sempre 1-0? Stasera sul 3-0 ero arrabbiato perché sbagliavamo tecnicamente".