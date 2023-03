Juve-Sampdoria 4-2, le pagelle bianconere: Danilo fatica, Fagioli lucido

Allegri (all.) 6,5

La gara era in ghiaccio ma arriva il solito blackout che complica tutto. Ma alla fine può sorridere per la vittoria che vale il secondo posto virtuale.

Perin 6

Dà il cambio a Szczesny e viene trafitto due volte in un minuto senza responsabilità.

Bremer 6

Rompe l’equilibrio con un perfetto terzo tempo di testa. Dietro, però, c’è qualche patimento di troppo: prima una palla pericolosa persa a metà campo, poi non chiude sul pari di Djuricic.

Rugani (38’ st) sv

Pochi minuti ordinari.

Bonucci 5

Non partiva titolare da quattro mesi: subito fuori posizione sull’affondo di Gabbiadini e in generale appare sempre in affanno. Dura solo metà gara.

Cuadrado (1’ st) 7

Inizia con una sgasata delle sue e si prende il rigore, poi centra la traversa.

Danilo 5,5

Riposo, questo sconosciuto. Non si può fare a meno di lui, ma la serata diventa complicata. Saltato da Zanoli sul pari e qualche altro affanno.

De Sciglio 5

Ristabilitosi dall’infortunio, va a destra a tutta fascia. Non dà niente in fase offensiva, si dimentica Augello che lo punisce. Poi trasloca al centro senza dolori.

Gatti (42’ st) sv

Solo per riscaldarsi.

Fagioli 7

Mezzala e trequartista insieme. È quello con le idee più chiare ma a volte predica nel deserto. Arma Rabiot per il tris.

Barrenechea 5,5

Altra conferma importante dopo il derby e l’avvio sembra promettente. Gioca in modo lineare ma a bassa velocità. Le difficoltà di squadra diventano però anche le sue e perde le distanze.

Locatelli (1’ st) 6,5

Nel momento del bisogno, porta personalità e ritmo.

Rabiot 8

Diffidato ma niente turnover per Adrien, che evidentemente ci ha preso gusto: firma un doppietta e sono 9 gol in stagione, mai così tanti. Decisivo.

Kostic 5,5

Pennella l’angolo del vantaggio sulla testa di Bremer ma non è il solito Filip. È molle infatti sull’azione del primo gol blucerchiato, poi assente sul bis.

Miretti 6,5

Svaria alle spalle di Vlahovic e fa un passo avanti rispetto al Friburgo. E’ chirurgico nel pescare Rabiot per il raddoppio.

Soulé (27’ st) 6,5

Due chance, alla terza fa centro.

Vlahovic 5

Lotta contro tutto e contro tutti alla ricerca della felicità, che no arriva. All’ennesimo controllo sbagliato, lo Stadium rumoreggia. Il tunnel si allunga sul rigore finito sul palo e sulla traversa nel finale ma c’è anche tanta sfortuna.