Juve in finale di Europa League se: i risultati utili contro il Siviglia

Cosa serve alla Juve per arrivare in finale di Europa League

Con l'1-1 ottenuto all'andata, la Juventus di Allegri dovrà vincere o pareggiare nei tempi regolamentari e supplementari per poi giocarsi l'accesso alla finale ai calci di rigore. Con una sconfitta con qualsiasi risultato la Juve sarebbe estromessa dalla competizione. La regola dei gol in trasferta non vale pù dalla stagione 2021/2022. In questo modo, in caso di parità di reti tra andata e ritorno, il match si deciderà ai tempi supplementari o ai calci di rigore.