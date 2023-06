Juve, Soulé va a vedere l'Independiente e ammette: "Sogno di giocare qui"

Matias Soulé sta proseguendo la sua permanenza in Argentina. Il trequartista della Juventus è tornato in patria inizialmente per il Mondiale U-20 (domani la finale dell'Italia). L'eliminazione agli ottavi contro la Nigeria ha permesso all'argentino di vivere di nuovo a pieno il suo Paese. Un'opportunità che ha sfruttato vedendo per la prima volta dal vivo la sua squadra del cuore, l'Independiente.