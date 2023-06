Juve, svelate tutte le strategie di mercato: da Weah a Thomas, cosa sta succedendo

Pezzi di 3-5-2. Pezzi veri. Perché tra poco più di due settimane la Juve ripartirà da lì, dallo schema con cui ha portato avanti gran parte dell’ultima, travagliata stagione. E Allegri, in tal senso, comincia con soddisfazione a raccogliere i frutti dei percorsi fissati con la società. Volti nuovi, forze fresche per voltare pagina. Timothy Weah , ad esempio, la freccia statunitense, figlio del grande George : l’esterno del Lilla sbarca in bianconero - a fronte di un investimento di 12 milioni - per fare l’esterno destro, da prima scelta o quasi visto che in quel ruolo De Sciglio (infortunato...) ha caratteristiche più difensive e Cuadrado è appeso a un nuovo contratto che, nonostante gli ultimi dubbi di Max, appare ogni giorno sempre più lontano. E poi Thomas, lo scudo da piazzare in mezzo al campo, praticamente una certezza a livello continentale dopo cinque anni di Atletico con il Cholo e tre di Arsenal di cui l’ultimo chiuso con 40 presenze: al club inglese la Juve ha proposto 18 milioni ma l’offerta potrebbe essere alzata di un paio di milioni per arrivare al sì.

La Juve cerca fisicità

Il tutto in attesa di un’altra risposta, quella di Rabiot, che potrebbe arrivare lunedì. Perché secondo la regìa di Allegri, il francese deve restare alla Juve e diventarne definitivamente uno dei fulcri. L’eventuale arrivo di Thomas è legato alla scelta di Rabiot: il ghanese ha altre offerte sul tavolo e se il francese resta in bianconero potrebbe cambiare rotta. Comunque alla Continassa sono concentrati sulla composizione del roster dei centrocampisti centrali. Tre in campo e almeno altrettanti a disposizione, con Locatelli, Fagioli, Miretti, Rovella, Barrenechea e Pogba che per un motivo o per un altro non bastano a soddisfare le esigenze fisiche e tecniche necessarie nella stagione dell’obbligatorio rilancio (Miretti e Rovella, per altro, potrebbero diventare pedine di scambio nelle prossime settimane). La Juve è in contatto strettissimo con Rabiot, i viaggi in Francia degli emissari del club sono praticamente continui: il giocatore, ben conoscendo la stima che Allegri nutre nei suoi confronti, sarebbe intenzionato ad accettare i 7 milioni (e bonus) per un altro anno di Juve e anche la madre Veronique - una che incide, da sempre - sembra orientata ad avallare la scelta. A distrarre i Rabiot, che hanno già detto no al Bayern, c’è l’idea di passare al Manchester United, club che però in questo momento è bloccato nell’ordinaria amministrazione dal cambio di proprietà in corso e che, quindi, non può perfezionare trasferimenti.

I nomi per l'attacco

E proseguono, intanto, i ragionamenti anche sugli uomini che completeranno il reparto offensivo bianconero. Perché se in difesa potrebbe mancare un centrale ma la situazione è più o meno delineata, davanti i dubbi continuano ad essere diversi. A partire dalle situazioni legate a Vlahovic e Chiesa, due che dovevano rappresentare il futuro della squadra e che oggi sono a cavallo tra la conferma e eventuali offerte che potrebbero essere recapitate alla Continassa. Chiesa, per esempio, è stato richiesto da Aston Villa (50-60 milioni sul piatto) e Newcastle (pronte cifre simili) ma non appare entusiasta di nessuna delle due soluzioni. Quindi resta in attesa. Così come il collega Vlahovic, fermo al solo sondaggio del Bayern Monaco e nulla più. La Juve, ovviamente, è pronta a tenere i due ex viola e a puntarci, ma il doppio binario “esigenze di bilancio-stimoli personali” può fare la differenza con alle porte un mercato ancora tutto da scoprire. Intanto, però, ecco i pezzi nuovi del 3-5-2 di Max. Weah a destra, Thomas in mezzo: soluzioni che portano freschezza e nuovo coinvolgimento, quello che serve. In attesa di Rabiot e di capire cosa accadrà all’attacco.