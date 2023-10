Juve, la forza è la difesa: i numeri che hanno ridato slancio ad Allegri

Juve, positivi i numeri della difesa

Un punto di forza della Juventus è sicuramente la difesa. Con il Milan ha raggiunto il quarto clean sheet di fila, evidenziando una solidità che va al di là dei calciatori impiegati, considerato che mancavano all'appello sia Danilo che Alex Sandro. Ha brillato il talento di Huijsen, il quale all'esordio con la maglia della Juventus si è espresso in maniera positiva, a dispetto della giovane età. La difesa sta fornendo delle risposte importanti ad Allegri, con il tecnico che adesso spera nella migliore condizione di Vlahovic e Chiesa (una delle coppie più prolifiche del campionato) per avere uno sprint in più anche in termini di realizzazioni.