Chiesa trascina l’Italia, Allegri sorride in vista di Juve-Inter

Chiesa protagonista con l'Italia, i numeri

Chiesa ha mostato un rendimento importante, come certificato dai numeri maturati contro l'Ucraina: il bianconero ha calciato quattro volte in porta, ha vinto undici duelli e fatto otto tocchi nell'area di rigore avversaria. Come se non bastasse, sono stati sei i driblling riusciti e quattro i falli subìti. Statistiche di un certo livello che gli hanno permesso di essere il migliore in campo della sfida. Allegri ha seguito con attenzione i propri calciatori impegnati con le nazionali e adesso li aspetta in vista dell'importante match con l'Inter che dirà molto sulla lotta per il vertice della classifica.