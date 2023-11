Juve-Inter, Del Piero citato negli spogliatoi prima della partita: la frase

Juve-Inter, messaggio di Del Piero negli spogliatoi: come è stato scelto

Il messaggio è stato diffuso in seguito a un’iniziativa della piattaforma fan token così come era già accaduto in passato: sull’app dedicata sono stati infatti i possessori di gettoni digitali dei bianconeri a scegliere con una votazione quale frase mostrare alla squadra nella doppia versione in italiano e in inglese, in modo che fosse comprensibile a tutti. A spuntarla è stato Alex Del Piero.