"È inutile", Vlahovic dice la sua dopo Inter-Juve: la sua frase

Non è stata memorabile la prova di Dusan Vlahovic contro l'Inter. L'attaccante della Juventus ha fallito una buona chance nel primo tempo sbagliando lo stop decisivo e a fine partita ha rimediato un problema fisico al pari di Chiesa . Condizioni da valutare per le prossime partite.

Il post di Vlahovic dopo Inter-Juve

Vlahovic sui social nella giornata di oggi, a mente lucida, ha commentato così la sfida decisa dall'autorere di Gatti: "Non era sicuramente questo il risultato che volevamo, ma è inutile avere rimpianti. Ripartiamo più forti di prima! Fino alla fine". Un pensiero che fa riferimento alla necessità di voltare subito pagina per continuare ad inseguire i nerazzurri nonostante il divario ora di quattro punti e in attesa che l'Inter recuperi la partita contro l'Atalanta.