Juve, Giuntoli sul Mondiale per Club: "Napoli padrone del suo destino"

Giuntoli sul Mondiale per Club

La replica sulle dichiarazioni di De Laurentiis sul Mondiale per Club: "Il Mondiale per Club è una cosa lontana da noi, noi non possiamo fare nulla perché non giochiamo nessuna competizione europea. Il futuro del Napoli per quella competizione è nelle loro mani".

Giuntoli su Chiesa

Il commento su Chiesa: "Ha avuto qualche problemino fisico, tutti i giocatori se non sono al cento per cento della condizione non sono brillantissimi. Aspettiamo che crescano le condizioni fisiche e le prestazioni".