Allegri dopo Juve-Genoa, conferenza stampa e interviste: rivivi la diretta

Massimiliano Allegri è intervenuto in diretta tv e conferenza stampa per commentare Juve-Genoa 0-0 . Rileggi tutte le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri al termine del match valido per la ventinovesima giornata di Serie A .

15:55

Genoa meglio negli intercetti rispetto alla Juve

Statistiche totalmente appannaggio della Juve, ma il Genoa ha intercettato più palloni (Leggi tutto).

15:43

Juve-Genoa 0-0, le ironie social

Social scatenati nei commenti ironici post Juve-Genoa 0-0 (Vedi tutto).

15:41

Juve alla finestra per il risultato di Verona-Milan

Ora la Juve è alla finestra per conoscere il risultato di Verona-Milan (La diretta).

15:34

Juve, Vlahovic espulso: la fotosequenza

Nel pos-partita di Juve-Genoa, Massimiliano Allegri ha preannunciato che Vlahovic sarà multato per l'espulsione per somma di ammonizioni rimediata nel finale di partita contro i rossoblù: la fotosequenza (Vedi tutto).

15:28

Allegri, replica piccata allo studio Sky: cosa è successo

Allegri ha sbottato con in diretta tv con Sky: "Faccia domande più intelligenti" (Leggi tutto).

15:27

Allegri in conferenza stampa sul ritiro: "Ne avevamo bisogno"

Allegri in conferenza stampa sul ritiro: "Avevamo bisogno di restare un giorno in più. Ora dobbiamo stare zitti lavorare e pensare di tornare solo alla vittoria".

15:24

Allegri in conferenza stampa: "Non sono nervoso"

Allegri in conferenza stampa è tornato sul botta e risposta con lo studio Sky: "Non ero assolutamente nervoso. Ho risposto solo a chi voleva sostituirsi a fare l'allenatore. Io sono fiducioso su quello che sta facendo la squadra. Il 26 maggio dobbiamo essere nelle prime quattro".

15:23

Allegri in conferenza stampa: "Guardiamo il bicchiere mezzo pieno"

Allegri in conferenza stampa "Oggi nel primo tempo abbiamo sbagliato tecnicamente. Abbiamo fatto un buon secondo tempo con delle occasioni che non abbiamo sfruttato. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno: la squadra non ha preso un tiro in porta. È un momento in cui non riusciamo a vincere. Ci meritiamo i 59 punti e dobbiamo continuare a lavorare".

15:19

Miretti a DAZN: "Ci è mancata cattiveria là davanti"

Miretti a DAZN: "Era importante era vincere, ma è un passo in avanti. Negli ultimi venticinque, trenta metri ci è mancata la cattiveria per chiudere le partite. Come a Napoli. Abbiamo portato a casa un punto che, però, in questo momento non ci basta. Devo migliorare la mia presenza in area anche se per caratteristiche tendo più a venire incontro. In questi periodi qua un po' di serenità viene a mancare, ma dobbiamo essere bravi a ritrovarla come quando le cose andavano bene e facevamo punti. Al rientro dalla sosta dobbiamo farci trovare pronti per tornare a fare quello che la Juve deve fare".

15:06

Allegri a DAZN: "Undici punti per la Champions"

Allegri a DAZN: "Non sono preoccupato, ma ci sono ancora undici punti da conquistare per la conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions".

15:05

Allegri a DAZN sull'assenza di Vlahovic e il triplo confronto con la Lazio

Allegri a DAZN sull'assenza di Vlahovic in vista della prima delle tre sfide con la Lazio: "Kean ha quindici giorni per mettersi in condizioni, abbiamo Yildiz, magari Chiesa farà il centravanti. Abbiamo soluzioni. Vlahovic ha 24 anni quest'anno si trova volta a giocare delle partite con la pressione addosso".

15:02

Allegri a DAZN: "Siamo stati imprecisi, Chiesa ha fatto un'ora buona"

Allegri a DAZN: "Quando crei quattro occasioni un gol lo devi fare. Siamo stati imprecisi. Chiesa? Ha fatto un'ora buona. Con Yildiz volevo qualcuno che si muovesse tra le linee. Capisco che per chi è fuori è facile parlare di tridente, ma io guardo la squadra tutta la settimana e so cosa è meglio per mantere gli equilibri".

14:59

Allegri a DAZN: "Passo in avanti verso la fine della stagione"

Allegri a DAZN: "La squadra nel primo tempo era un po' bloccata, abbiamo fatto meglio nel secondo. Non abbiamo preso gol, neppure un tiro in porta e dobbiamo ripartire da qui. Vlahovic? Sa che ha sbagliato. Ha penalizzato la squadra negli ultimi tre minuti e, soprattutto, per le partite future. Quando sei alla Juventus le partite pesanti per noi sono ora, non quando rincorrevamo l'Inter. L'obiettivo è chiudere nei primi quattro posti. Non sono preoccupato. Indipendentemente dallo 0-0 abbiamo fatto un passo in avanti verso il finale della stagione. Venendo da un po' di risultati negativi c'è un po' di tensione".

14:58

Allegri a Sky sul tridente

Ancora Allegri a Sky: "Non possiamo giocare col tridente per motivi di equilibrio? Questo ditemelo voi. Io ho un obiettivo e quando, spero, porterò la Juve tra le prime quattro allora lo avremo raggiunto. Poi si può giocare a due, tre o quattro punte. Ripeto, magari sbaglio io, ma sono contento dei ragazzi, è un punto di ripartenza per le ultime nove partite".

14:58

Juve, Allegri a Sky: "Vlahovic sarà multato"

Allegri a Sky: "Vlahovic espulso? C'è poco da commentare. Ha sbagliato e sarà multato dalla società".

14:57

Juve, Allegri a Sky: "Nulla da rimproverare i ragazzi"

Allegri a Sky: "Magari sbaglio a non giocare con tre punte, ma siamo nelle prime quattro che è l'obiettivo stagionale. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Tutto è possibile ma c'è il problema che dobbiamo fare i risultati. Il termometro della squadra ce l'ho io durante la settimana, dobbiamo raggiungere l'obiettivo Champions. Siamo in difficoltà e dobbiamo fare meglio possibile ma in questi momenti si può creare confusione".

14:56

Allegri a Sky: "Con l'obbligo di vincere siamo troppo bloccati"

Allegri ha aggiunto a Sky: "Non sta succedendo niente, il nervosismo del primo tempo era per l'importanza della partita. Con l'obbligo di vincere siamo stati troppo bloccati. La squadra secondo me ha fatto un bel secondo tempo, senza concedere tiri in porta. Bisogna prendere soprattutto il positivo dalla prestazione per poi ripartire dopo la sosta. Il momento è difficile ma l'atteggiamento difensivo e della squadra è stato migliore delle ultime".

14:56

Allegri litiga con lo studio Sky: "Siamo terzi o mi sbaglio?"

Allegri ha litigato con lo studio Sky: "Giocare con tre punte sarebbe una buona mossa politica? Faccio l'allenatore, non il politico. Mi sembra che siamo terzi, attualmente. Giocare con tre punte? Lei sa come si fa l'allenatore? Perché io non so come si fa il giornalista. Non devo andare dietro al pubblico e non mi permetto di dire a lei come si fa il suo lavoro".

"Perché sono arrivati solo 7 punti nelle ultime 8 partite? E allora perché ne abbiamo fatti 46 nelle prime 19 partite? Cerchiamo di fare il meglio, poi sicuramente faccio errori. Mi faccia una domanda più intelligente e magari rispondo. Siccome io sono un allenatore che lavora per la Juventus, la squadra fa il massimo ma sbagliamo, io per primo. Però non posso andare dietro ad altro, come non ci sono mai andato. Faccio scelte per la squadra, anche sbagliando.".

14:51

Juve-Genoa, le statistiche

Le statistiche di Juve-Genoa (Leggi tutto).

14:43

De Winter a DAZN: "Genoa gruppo bellissimo, felice per la convocazione"

De Winter a DAZN: "Volevamo tornare a casa con un risultato positivo e, spinti dal nostro pubblico, ci siamo riusciti. Siamo stati bravi. Abbiamo dato tutto. Spesso contro le grandi conquistiamo risultati positivi. Abbiamo un gruppo bellissimo, spingiamo tutti anche grazie ai nostri tifosi, siamo svegli e concentrati. La convocazione con il Belgio? Mi sento cresciuto, migliorato, è un grande orgoglio. Solo con lavoro e continuità si progredisce".

14:35

Vlahovic furioso

Nel post-partita è probabile che ci sia modo di tornare sull'espulsione per somma di ammonizioni rimediata da Vlahovic, che è uscito dal campo proprio rivolgendosi alla panchina di Massimiliano Allegri per spiegare ciò che è accaduto nel finale del match con il Genoa (Leggi tutto).

14:25

Juve-Genoa 0-0

All'Allianz Stadium si è appena conclusa Juve-Genoa. Il match tra bianconeri e rossoblù all'Allianz Stadium è finito 0-0. Gli uomini di Allegri agganciano momentaneamente il Milan al secondo posto (59 punti), quelli di Gilardino si consolidano in zoza tranquillità: +10 sul Frosinone in attesa di Roma-Sassuolo.

Allianz Stadium - Torino