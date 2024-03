Juve, multa per Vlahovic dopo l'espulsione: la cifra

Vlahovic, a quanto ammonta la multa della Juve

Oltre alla giornata di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo, l'attaccante serbo, ai box per una dorsalogia, è stato multato dalla Juventus e dovrà pagare una cifra di crica 70mila euro. Infatti, stando al regolamento interno dello spoglòiatoio, im casi del genere il giocatore deve sborsare il 5% del suo stipendio mensile lordo. Per la prossima gara di campionato contro la Lazio Vlahovic non ci sarà, dunque potrebbe tornare titolare Moise Kean, visto anche l'infortunio di Milik. L'ex PSG ed Everton non gioca una gara dal primo minuto da Juventus-Cagliari dello scorso novembre.