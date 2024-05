La Juve impugna il lodo Ronaldo: cosa significa e cosa succede adesso

Cosa succede adesso? Le ultime

Per la precisione 9.774.166 e 16 centesimi a titolo di «risarcimento danni per comportamento doloso» o comunque «per responsabilità precontrattuale». La vicenda era relativa al periodo Covid. Ronaldo, alla Juve dal 2018 al 2021, aveva chiesto al club bianconero 19,5 milioni di arretrati congelati a causa del lockdown. Il contenzioso riguardava alcune mensilità che il calciatore non aveva ricevuto a causa della manovra stipendi. Con questa decisione la Juve spiega la sua posizione: è convinta di aver agito correttamente nei confronti del giocatore.